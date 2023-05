Inter, in finale con marchio sulla maglia? Ipotesi fondazione… del nuovo sponsor: lo scenario

L'Inter potrebbe giocare la finale di Champions League con un marchio sulla maglia al posto dell'ormai ex main sponsor Digitalbits. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, secondo cui il club nerazzurro starebbe pensando a varie ipotesi in vista della partita di Istanbul del 10 giugno. Si legge:

"La finale di Istanbul del 10 giugno, invece, la squadra della famiglia Zhang la potrebbe disputare con un marchio sul petto. E' un'eventualità che in viale della Liberazione viene presa seriamente in considerazione. A Nyon impediscono infatti di mettere sulla maglia, in occasione dell'ultimo atto della finale di Champions, un marchio commerciale, ma non una fondazione benefica. Da capire se potrebbe essere utilizzato "Inter Campus" che non è una fondazione, ma un progetto speciale di Inter Futura srl".