Inter-Udinese, sorpresa in attacco? Lautaro verso la panchina, possibile chance per Correa

Marco Macca

Non sono escluse sorprese in attacco per l'Inter in vista della partita di domenica a ora di pranzo a San Siro contro l'Udinese. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Simone Inzaghi starebbe pensando di dare un turno di riposo, almeno inizialmente, a Lautaro Martinez, partito invece titolare nel match di Empoli.

Dal primo minuto dovrebbe tornare Edin Dzeko, che al suo fianco potrebbe ritrovarsi uno tra Joaquin Correa e Alexis Sanchez. Il Tucu, dopo aver definitivamente smaltito il problema fisico rimediato con l'Argentina, è ora pienamente recuperato e sta bene, con tanta voglia di mostrare le sue qualità e mettere a referto altri gol dopo la doppietta di Verona, le sue uniche due reti fin qui a Milano. Chi ha tanta fame è anche Sanchez che, dopo le polemiche social per il poco impiego, a Empoli è tornato protagonista con un'ottima prestazione e con un assist al bacio per il vantaggio di D'Ambrosio. Sarà uno di loro due ad affiancare Dzeko in avanti.

(Fonte: Sky Sport)