Attacco, l’Inter punta un nome su cui investire: “Zanetti pronto a muoversi, clausola da 25mln”

L'Inter potrebbe affidarsi ad Javier Zanetti per provare a soffiare al Milan un altro talento argentino che tanto piace ai nerazzurri

Si infittisce la trama sul futuro di Julian Alvarez, giovane attaccante del River Plate nel mirino di tante grandi squadre europee, Inter compresa. Secondo quanto riportano ultime indiscrezioni in Argentina di Olé, infatti, si sta via via profilando un gran derby di mercato tra Milan e, appunto, Inter.

I rossoneri lo seguono da tempo, e avrebbero inviato al Monumental alcuni osservatori per visionarlo da vicino in vista di un possibile investimento. L'Inter, però, non ha ancora mollato e, anzi, vede in Alvarez un'ottima scommessa a medio termine. E c'è un fattore che potrebbe risultare decisivo nel vincere la battaglia di mercato contro il Milan: Javier Zanetti. Olé, infatti, sostiene che il vicepresidente nerazzurro, già decisivo nel portare a Milano Lautaro Martinez qualche anno fa, potrebbe ripetersi adesso con Alvarez.