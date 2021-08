Inter, in chiusura quattro cessioni. “E c’è chi spera ancora di venire a Milano”

Due giorni alla chiusura del mercato, ma quello dell'Inter, in entrata, potrebbe essersi chiuso con Correa

"Non credo proprio che ci saranno altre operazioni in entrata". Così qualche giorno fa Beppe Marotta, ad dell'Inter, in merito a possibili operazioni di mercato last-minute per rinforzare l'organico. Il tutto è confermato da Tuttosport, che nella sua edizione odierna scrive: "Due giorni alla chiusura del mercato, ma quello dell'Inter, in entrata, potrebbe essersi chiuso con Correa. Al momento non sembrano esserci possibilità novità su Nandez (che ci spera ancora) e un nuovo attaccante (resterà Satriano). In uscita, tutti in prestito, Lazaro (Benfica/Dortmund), Agoume e Salcedo (Brest) e Colidio (Ascoli)".