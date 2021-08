Marotta: “Mercato assolutamente chiuso. E club messo in sicurezza. Sono sicuro che…”

Beppe Marotta, amministratore delegato sport dell'Inter, ha commentato i sorteggi dei gironi di Champions League

OTTIMO LAVORO - "La nuova rosa? Dovevamo rispondere alle indicazioni della proprietà per mettere in sicurezza il club. Ausilio e Baccin sono stati veramente bravi. Dopo le cessioni importanti, abbiamo preso giocatori che facessero al caso nostro secondo le nostre disponibilità. Ci siamo riusciti anche per circostanze favorevoli: Calhanoglu si è liberato, Dzeko si è avvalso di una promessa della Roma. Forse, quest'anno abbiamo caratteristiche diverse, siamo più imprevedibili. Sostituire Lukaku e Hakimi non è facile, ma sono fiducioso perché abbiamo fatto un ottimo lavoro. Inzaghi è bravissimo e ha tanto entusiasmo".