Molto probabilmente non riuscirà a tornare in tempo per i festeggiamenti, ma Steven Zhang non vede di certo l’ora che l’Inter raggiunga il traguardo. Si tratterà del secondo scudetto della sua gestione, l’ennesimo trofeo che lo avvicina a Massimo Moratti. Da qui, l’impazienza che lo ha portato al gesto social che in molti stanno notando.