Inter, le voci sulla proprietà spaventano meno. Stipendi ok, il club onorerà la mensilità…

In casa nerazzurra l'attenzione è rivolta anche alla questioni societarie. Ma oggi le voci legate alla proprietà spaventano meno

Dopo la vittoria contro il Genoa, l'Inter non vuole fermare la sua corsa e giovedì è attesa dalla trasferta di Parma. Ma in casa nerazzurra l'attenzione è rivolta anche alla questioni societarie. Come riporta la Gazzetta dello Sport, oggi le voci legate alla proprietà spaventano meno.