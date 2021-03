Conte posta un video di Inter-Genoa ed esalta i suoi ragazzi: “Un’azione con…”

L'Inter di Antonio Conte cresce a vista d'occhio, nei risultati e nel gioco. E l'allenatore nerazzurro non può che essere soddisfatto

Un gioco riconoscibile, che va ben oltre analisi semplicistiche e denigranti per una squadra ormai sempre più spesso padrona del campo e delle partite. L'Inter di Antonio Conte cresce a vista d'occhio, nei risultati e nel gioco. E l'allenatore nerazzurro non può che essere soddisfatto per questo espresso in campo dai suoi ragazzi. Sul suo profilo Instagram, infatti, l'ex ct ha postato un video di Inter-Genoa, chiedendo ai tifosi: