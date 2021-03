Inter, arriva il nuovo logo: dal 1908 al 2021, ecco com’è cambiato nel tempo

Martedì sarà il giorno dell'inizio di una nuova era in casa Inter. Con la campagna "Inter Milano", infatti, il club nerazzurro lancerà il nuovo logo della società. Un logo in cui spariranno le lettere F e C, e in cui a farla da padrone saranno la I e la M. Sul sito dell'Inter, è stato riproposta la storia degli stemmi societari. Eccola: