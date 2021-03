UFFICIALE – L’Inter annuncia l’arrivo del nuovo logo: “I’M READY”

L'Inter ha anticipato il lancio del nuovo logo del club attraverso i propri canali ufficiali: un cambio epocale per il club

Come vi abbiamo riportato, è fissato per martedì il lancio ufficiale del nuovo logo dell'Inter. Un cambio storico ed epocale, che apre una nuova era per il club nerazzurro. Contestualmente, da Viale della Liberazione verrà lanciata anche la campagna "Inter Milano", che supporterà la diffusione del futuro stemma interista. Sui propri canali ufficiali, l'Inter ha anticipato l'evento con questo Tweet: