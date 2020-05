FCIN1908 / Inter, domani la ripresa degli allenamenti. Oggi giornata di test, i risultati…

Domani potrebbe essere finalmente arrivato il giorno della ripresa degli allenamenti per i giocatori dell’Inter. Il centro sportivo di Appiano Gentile è stato sanificato in lungo e in largo, ogni calciatore avrà a disposizione una camera propria (sanificata ogni giorno) e dovrà seguire un protocollo di sicurezza. Il condizionale è d’obbligo in questa prima fase ancora un po’ incerta nella quale ci si è dovuti confrontare con un iter di esami/test/tamponi che ha avuto i suoi tempi tecnici (influenzati anche dalle dinamiche della regione Lombardia). Oggi i giocatori nerazzurri hanno completato la prima fase di test e sono stati sottoposti a tampone. Si attendono solo i risultati che potrebbero arrivare in serata o più probabilmente nella mattinata di domani. Se tutto procederà come deve procedere, domani i calciatori riassaporeranno la gioia di scendere in campo. Anche se distanziati.

(Fcinter1908.it)