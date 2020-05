Inter, protocollo severissimo per gli allenamenti: niente doccia a casa né “passaggi”, ecco perchè

L’Inter si prepara a riprendere gli allenamenti. Se non ci saranno notizie negative dall’esito dei test, i nerazzurri dovrebbero tornare in campo, per allenamenti individuali, già da domani. Protocollo severissimo alla Pinetina.

Già studiata nei dettagli anche lalogistica, sottolinea il Corriere dello Sport, “nel senso che Handanovic e soci potranno accedere al centro sportivo soltanto indossando la mascherina. E ognuno dovrà arrivare con la propria vettura. Sconsigliati, infatti, i “passaggi”, pratica abbastanza comune per chi abita nello stesso quartiere. Gli spogliatoi saranno chiusi, come quasi tutti i locali della club-house.

Accessibili, invece, solo alcune camere della foresteria. Ed è in quelle che i giocatori nerazzurri, ognuno nella propria, potranno cambiarsi, indossando gli abiti “da lavoro” e poi, terminato l’allenamento, fare la doccia. E’ stata scartata, infatti, l’ipotesi che tornassero a casa per farsela, visto che avrebbero dovuto restare in macchina sudati per tutto il tragitto. Peraltro, le stanze verranno igienizzate dopo ciascuna tornata. E l’intera struttura subirà lo stesso processo al termine di ogni giornata”