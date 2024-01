Sky – Inter al lavoro per il doppio colpo a zero: Taremi e anche Zielinski

Inter al lavoro per un doppio colpo a 0 in vista della prossima stagione. Gli aggiornamenti arrivano dal sito di Sky Sport: “Dalla Coppa d'Asia, dove è impegnato con l'Iran, Mehdi Taremi non ha voluto rispondere a domande sul suo futuro: "L'Inter? Non è il momento per parlarne, adesso sono qui in Qatar e la Nazionale è più importante di tutto". Il contratto dell'attaccante del Porto scade a giugno e i nerazzurri stanno provando a prendere a parametro zero sia lui che il napoletano Piotr Zielinski”, si legge.