Inter, prime indiscrezioni sulla terza maglia 2020/21: c’è l’omaggio al 98 di Ronaldo. I dettagli

E’ ancora in corso la stagione sportiva 2019/20, ma c’è chi è già proiettato alla prossima. Sono infatti stati pubblicati da Tuttosport ieri e dal noto portale FootyHeadlines oggi i primi frame riguardanti la possibile terza maglia dell’Inter per il corso 2020/21. Secondo quanto emerge, la divisa sarebbe molto simile a quella dei nerazzurri nel ’98, anno della vittoria della Coppa Uefa: sarebbe infatti chiaro l’omaggio a Ronaldo e a quella squadra, guidata da Gigi Simoni. Ecco dunque le righe orizzontali grigie e nere, con gli sponsor colorati in oro. Ecco le immagini: