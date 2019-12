Inter, le maglie 2020/2021: novità clamorose anche sulla seconda. E torna la grigia di Ronaldo – FOTO

Secondo quanto riporta Tuttosport, l’Inter e la Nike prendono spunto dal passato per la prima e la terza maglia per la stagione 2020/21.

“Prima maglia ispirata a quella del 2010/11 (stagione che portò in dote il Mondiale per club e la Coppa Italia vinta da Leonardo, al momento, ultimo trofeo messo in bacheca), seconda maglia (inedita) con scacchi nerazzurri sul bianco e terza che rimanda ad anni gloriosi per il club, come il 1997/98 (Coppa Uefa di Ronaldo) e il biennio 2004-06, con i primi trionfi con Mancini allenatore“.

(Tuttosport)