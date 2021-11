Inter, testa solo allo Sheriff: niente calcoli, in ballo ci sono 20 milioni

Nemmeno il derby in programma domenica distrae Inzaghi e la squadra dalla fondamentale gara di Champions

Niente calcoli, la concentrazione è tutta sulla fondamentale gara sullo Sheriff. Nemmeno il derby in programma domenica distrae Inzaghi dalla Champions, in ballo ci sono 20 milioni e un traguardo che manca da 10 anni. "Inzaghi stasera ricomporrà la coppia in attacco con Dzeko. Niente calcoli, neppure di calendario".

"«Certo che conta il fattore campo, per vincere dovremo fare una partita da Inter — ha raccontato l’allenatore —. E il derby di domenica non sarà una distrazione: sappiamo quanto è importante per tutti, per noi, per i tifosi e per il club. Ma dovremo essere bravi a pensare unicamente a questa sfida con lo Sheriff, per noi esiste solo questa partita». E ci mancherebbe altro: per l’Inter è una gara che sposta 20 milioni di euro, la differenza tra arrivare agli ottavi e fermarsi prima", sottolinea la Gazzetta dello Sport.