Inter, Thuram: “Normale soffrire, bravi a vincerla. La sintonia con Dumfries…”

L'Inter torna a vincere. Dopo il 3-0 in casa del Torino, Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Ogni partita fuori casa in Serie A è molto complicata, abbiamo cominciato bene nel primo tempo e nel secondo tempo con i tre gol è arrivata la vittoria. Soffrire in casa del Torino penso sia normale, loro sono molto fisici. Abbiamo aggiustato qualcosa a metà campo e dopo è andata meglio. La sintonia con Dumfries? Denzel è un grande giocatore, mi piace giocare con lui e lo ringrazio per l'assist. La squadra è di grande livello, io sono molto contento di essere qui e di aiutarli ogni partita. A Cannavaro ricordo il primo Ibrahimovic? E' bello essere comparato ad un grande come Zlatan, spero di fare bene come lui".