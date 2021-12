Inter, 3 giocatori possono dire addio a gennaio: “Ecco la priorità sul mercato”

Chi può lasciare l'Inter già nel mercato di gennaio e la priorità in entrata per rinforzare la rosa di Inzaghi

Tre possibili uscite e una priorità su tutte in entrata per l’ Inter nel mercato invernale . Tutto ruota attorno alle cessioni, ma la società nerazzurra sta già monitorando eventuali opportunità per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, che evidenzia la priorità sul mercato.

“Tutto resta legato alle uscite in casa Inter. Vecino e Kolarov sono i primi due nomi da considerare in uscita. Pure per Sensi si potrebbe profilare un addio, ma molto dipenderà dalla destinazione. In caso di una sola uscita, la priorità dell’Inter è l’arrivo di un esterno mancino. Ma in caso di doppio addio, ecco che nella rosa di Inzaghi potrebbe aprirsi lo spazio per l’arrivo di un centrocampista”, si legge.