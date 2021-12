Inter-Pif, GdS: “Per il club nerazzurro sono fake news. Zhang ha fatto sapere…”

La Gazzetta ha fatto chiarezza con una comunicazione arrivata dall'Inter sulle nuove indiscrezioni riguardo una possibile vendita a PIF

Questo quanto evidenziato dalla rosea sulla vicenda: “Ennesime indiscrezioni sono circolate ieri riguardo una possibile vendita dell’Inter al fondo saudita Pif, frutto di un articolo pubblicato dalla testata statunitense IbTimes. La società nerazzurra ha smentito con forza, bollando come «fake», dunque false, le notizie di un passaggio di mano del club che - stando a IbTimes - sarebbe stato già completato. Nessun riscontro in merito: Zhang ha fatto sapere di non aver mai aperto alcuna trattativa di cessione con il fondo Pif”, si legge.