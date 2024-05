C'è grande attesa per la festa che accompagnerà Inter-Lazio oggi a San Siro. Ecco come Buchanan ha analizzato le emozioni nel pre gara: "No, non ho idea di che cosa significhi alzare questo trofeo ma le ultime settimane sono state fantastiche. Abbiamo una partita da giocare e da portare a casa. Prima pensiamo a portare a casa la partita, poi festeggeremo".

"Se mi aspettavo un tifo così caloroso? No, non me lo aspettavo. Sono molto grato per questo e sono grato per il supporto dei miei compagni e del mio allenatore, che sento ogni volta che entro in campo", ha concluso Buchanan ai microfoni di Inter TV.