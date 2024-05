FCIN1908 / Inter, tutte le scelte di formazione anti-Lazio: giocano Acerbi e Darmian

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Inter -Lazio, in programma oggi alle ore 18 a San Siro. Sono previsti sei cambi rispetto alla formazione scesa in campo dal 1’ settimana scorsa a Frosinone secondo le informazioni raccolte da FCIN1908.it. Conferma per Sommer in porta, tre novità invece in difesa : Pavard, Acerbi e Bastoni al posto di Bisseck, de Vrij e Carlos Augusto, Simone Inzaghi cambia dunque tutto il terzetto.

Conferma per Dimarco a sinistra, come per Darmian a destra: resta in vantaggio su Dumfries. A centrocampo altri due cambi per Inzaghi: Mkhitaryan e Calhanoglu per Frattesi ed Asllani, con la conferma di Barella e siamo così a cinque novità. L’ultima in attacco: Lautaro Martinez per Arnautovic, con Thuram accanto al Toro.