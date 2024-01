Darmian a Inter TV: “Dovremo stare attenti, non ci sono favoriti in finale. Non vogliamo…”

L'Inter affronta il Napoli nell'attesa finale di Supercoppa. I nerazzurri di Inzaghi faranno di tutto per difendere il titolo vinto l'anno scorso. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV Matteo Darmian: "Non ci sono favoriti, la finale è una partita a sé. Per vincere dovremo dimostrare di essere più bravi. Dovremo scendere in campo come contro la Lazio, con la giusta determinazione per cercare di portare a casa questo trofeo così importante".