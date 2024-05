L'Inter di Simone Inzaghi è pronta ad affrontare il Frosinone in trasferta. Ecco come ha introdotto la gara Emil Audero ai microfoni di Inter TV: "In settimana abbiamo lavorato come sempre. Dall'inizio dell'anno la preparazione è sempre stata fatta allo stesso modo, con una buona attenzione e con il giusto lavoro fisico. Cerchiamo di ritrovare tutto questo in gara. La preparazione è quella di una stagione intera. Anche oggi vorremmo dimostrare di poter portare a casa il frutto di questo lavoro".