Inzaghi a Inter TV: “Secondo tempo di un’intensità incredibile, sono molto soddisfatto”

È un' Inter strepitosa quella che stasera ha battuto il Benfica a San Siro. Il risultato (1-0) racconta poco dei ritmi altissimi e delle innumerevoli occasioni che hanno visto Trubin protagonista in porta. Simone Inzaghi ha commentato con queste parole la prestazione del gruppo: "Il primo tempo è stato più equilibrato, abbiamo creato occasioni e potevamo già essere in vantaggio. Nel secondo tempo intensità incredibile contro un Benfica che ha già vinto tutte le partite di campionato a parte la prima e la Supercoppa".

"Gli esterni hanno fatto bene? Stanno interpretando tutti nel migliore dei modi i propri ruoli, tutta la squadra ha fatto bene. Sono molto soddisfatto. Mi aspettavo un girone molto equilibrato con la Real Sociedad in quarta fascia. La squadra favorita come il Benfica è a 0 punti ma è una squadra forte. Adesso dobbiamo prepararci perché tra 72 ore saremo di nuovo in campo e poi penseremo di nuovo la Champions", ha concluso il mister.