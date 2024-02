L'Inter si è preparata con grande concentrazione alla sfida in programma stasera contro l'Atletico Madrid. Matteo Darmian ne ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Come si affronta una partita come quella di stasera? Sarà una partita complicata, vogliamo fare bene e l'abbiamo preparata bene. Cercheremo di portare a casa la vittoria".