Inter, c’è un’uscita che farebbe felici tutti: “Il suo addio sarebbe graditissimo”

Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è un'uscita che l'Inter vorrebbe fare a tutti i costi per risparmiare

E' ormai chiaro a tutti che l'Inter ha bisogno di incassare e di tagliare, riducendo costi e sacrificando, purtroppo, anche qualche pezzo pregiato. Ma saranno le cessioni degli esuberi i compiti più difficili per Beppe Marotta e Piero Ausilio, che però dovranno riuscire a piazzare i calciatori non essenziali ma che a bilancio sono insostenibili. Uno di questi, spiega La Gazzetta dello Sport, sarebbe Arturo Vidal: "Un'uscita di Vidal sarebbe graditissima, non porterebbe soldi dal cartellino ma garantirebbe un bel risparmio a livello di ingaggio. Arturo però ha almeno un altro anno garantito e per ora non ha intenzione di muoversi".