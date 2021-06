Inter, Biasin: “Hakimi, la cifra. Lukaku si è espresso. E c’è un addio concreto”

Le parole del collega: "Lautaro? Dipende dalle offerte. Dall’Inter mi smentiscono qualunque tipo di offerta ad oggi per lui"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin , giornalista molto vicino all'ambiente Inter, ha parlato così dei principali temi di mercato in casa nerazzurra: " Hakimi? Bisogna arrivare a 80 milioni con i bonus , questa è la cifra stabilita dall’Inter. Il PSG sta cercando la formula, lo vogliono ma sono fermi a 60 milioni e l’Inter non si smuove, anche perché sa che i francesi hanno disponibilità economiche. In un modo o nell’altro si arriverà a dama e il sacrificato dell’Inter sarà Hakimi.

Lautaro? Dipende dalle offerte. Dall’Inter mi smentiscono qualunque tipo di offerta ad oggi per lui ed è una buona notizia per chi tifa Inter, non so se lo è anche per il club. Lukaku? Vince il suo volere, a meno che non sia un grande attore, vuole continuare all’Inter, ha già parlato con Inzaghi. A meno che non lo accompagnano alla porta, resta. Per fare una corposa plusvalenza dovresti inoltre venderlo a 100 milioni e non è semplice”.