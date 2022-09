Inter-Verona Primavera, pagelle: Kamate in versione deluxe, che erroraccio Botis

Le pagelle di Fcinter1908: i nerazzurri giocano bene ma sprecano un doppio vantaggio e si fanno rimontare nel finale

Fabio Alampi

Occasione gettata al vento per l'Inter Primavera, che pareggia 2-2 in casa contro il Verona dopo essere stata in vantaggio di due reti. Ancora rimandato l'appuntamento con la prima vittoria stagionale.

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Verona Primavera:

Botis 5 Sostanzialmente inoperoso per larghi tratti della partita, può poco o nulla sul primo gol del Verona. Il secondo, invece, è tutta farina del suo sacco: un errore che costa la vittoria.

Zanotti 7 Riecco lo Zanotti che conosciamo: insuperabile quando puntato nell'uno contro uno, si sgancia spesso e volentieri in avanti risultando un'autentica spina nel fianco per la difesa del Verona.

Guercio 6,5 Concentrato, solido, bada poco all'estetica dimostrandosi efficace.

Fontanarosa 6 In ripresa rispetto alle prime uscite, guida il reparto senza bisogno di strafare. Sulla prima rete del Verona ha anche lui delle responsabilità.

Pelamatti 6 Prima presenza stagionale per il terzino sinistro nerazzurro. Inizio incoraggiante, accompagna l'azione ed è puntuale nelle chiusure. Partecipa però alla dormita collettiva che porta al primo gol del Verona.

Andersen 7 Schierato dal primo minuto come mezz'ala, dimostra di trovarsi decisamente meglio. L'assist per il gol di Kamate è la ciliegina su una prestazione di livello.

Grygar 6,5 Rientro fondamentale per l'Inter: si piazza davanti alla difesa e non lascia passare un pallone, con la sua presenza alza il baricentro della squadra. (dal 12' st Stankovic 5,5 Entra e la squadra si abbassa, subendo l'aggressività del Verona)

Kamate 7,5 Migliore in campo per distacco, e non solo per il gol: ruba palla e riparte, contrasta e calcia in porta. I suoi pbreak offensivi sfiancano il Verona, il gol è il giusto premio.(dal 45' st Di Maggio sv)

Owusu 7 Vivace, sempre in movimento, svaria su entrambe le fasce e trova il primo gol in Primavera. (dal 25' st Martini 5,5 Come Stankovic, entra nel momento peggiore dell'Inter)

Iliev 7 Pronta risposta dopo la brutta prestazione di Torino: l'assenza di Carboni lo responsabilizza, si fa trovare con più continuità tra le linee e orchestra le trame offensive. (dal 12' st Esposito 6 Entra per consentire alla squadra di appoggiarsi alla sua fisicità e fa a sportellate con gli avversari. Nel finale sfiora la rete che avrebbe regalato i 3 punti)

Curatolo 6,5 Lotta come un leone, fa salire la squadra, fa da sponda per i compagni e sfiora il gol. (dal 25' st Sarr 6 Entra bene in partita, solo il palo gli nega la gioia personale)

Chivu 6 Segnali incoraggianti da parte della squadra, che per lunghi tratti del match domina gli avversari. Pressing alto, manovra fluida, tante azioni da gol. Nella seconda metà della ripresa cambia tutto: l'Inter si abbassa troppo, subisce l'aggressività del Verona e butta al vento la vittoria. C'è da lavorare.