Primavera, Inter-Verona 2-2 risultato finale: la prima vittoria sfuma nel finale

Ennesima occasione sprecata per l'Inter, che non riesce a sfruttare una situazione di vantaggio e rimanda così l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. La Primavera nerazzurra pareggia 2-2 contro il Verona, al termine di un match a lungo dominato e con tante occasioni da gol: buonissima prestazione dei ragazzi di Chivu, che si portano avanti con le reti di Kamate nel primo tempo (migliore in campo) e di Owusu nella ripresa, ma un eccessivo rilassamento collettivo e l'erroraccio di Botis nel finale consentono agli scaligeri di raccogliere un punto insperato. La classifica dei nerazzurri diventa così ancor più grave, se non preoccupante: 2 punti conquistati dopo le prime 4 partite per i campioni d'Italia, che tornano in campo mercoledì pomeriggio contro il Bayern Monaco nel primo impegno del girone di Youth League.