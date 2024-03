"Oggi ripresa al mattino, da monitorare le condizioni di Frattesi che contro il Grifone aveva interrotto il riscaldamento per rientrare in panchina con una smorfia. Come spiegato da Inzaghi nel dopo gara, l’azzurro dovrebbe essersi fermato in tempo ma soltanto oggi verrà fatto un punto. Al momento non sono previsti accertamenti e si spera di reintegrarlo nei prossimi giorni per averlo sabato a Bologna. Stesso obiettivo per Calhanoglu, che dopo il leggero risentimento all’adduttore lungo accusato prima di Lecce dovrebbe tornare in gruppo domani per fare il tagliando al Dall’Ara e tornare titolare mercoledì a Madrid".