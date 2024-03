L'Inter può davvero provare a vincere la Champions League? Se lo chiedono i tifosi nerazzurri, oltre agli addetti ai lavori. Una risposta arriva da chi quello spogliatoio l'ha frequentato per diversi anni e ora fa il tifo da lontano. Andrea Ranocchia, ex capitano, ne ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset: "L'Inter se la può giocare benissimo. Dipenderà poi molto dai prossimi accoppiamenti, loro devono ancora passare il turno. Hanno comunque grande qualità e lo stanno dimostrando, sono tra le pretendenti. Per arrivare a giocarti questo trofeo devi scontrarti con le più forti.

In cosa è cresciuta l'Inter? Nella rosa, che è veramente ampia adesso. Scherzando col mister gli ho detto che fare scelte è difficile, ha giocatori che giocherebbero in qualsiasi squadra. Lui giustamente dice che è meglio avere questi problemi. Anche l'entusiasmo ha dato una spinta ulteriore all'Inter. Chi mi ha sorpreso di più tra Sommer, Pavard e Thuram? Thuram assolutamente. Ci avevo giocato contro, non mi aveva fatto tutta questa impressione. Mi ha assolutamente stupito, ha colpi da campione. L'Atletico? Sarà molto difficile, lì loro tirano fuori qualcosa in più e sono caricati dall'allenatore. L'Inter come ogni partita dovrà provare a gestire il pallone, sapendo che sarà tosta".