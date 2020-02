TS – Inter, a giugno occhio anche al vice-Lukaku: doppia pista a parametro zero

Saranno almeno due gli attaccanti che arriveranno all’Inter nel prossimo mercato. Spiega TuttoSport: “Un big per rimpiazzare Lautaro. Ma l’Inter avrà bisogno anche del tanto agognato vice-Lukaku, non arrivato quest’anno, e un attaccante duttile in grado di sapersi disimpegnare sia da prima che seconda punta. Profilo, quest’ultimo, che ovviamente si sposa con quello di

Dries Mertens

, in scadenza di contratto col Napoli e corteggiato dall’Inter con un contratto da 5 milioni per due stagioni più un’opzione per la terza. Amico di Lukaku, Mertens potrebbe essere il classico colpo a zero della ditta “

Marotta

–

Ausilio

”, già abili nelle scorse annate, fra Juve e Inter, ad accaparrarsi i migliori parametri zero sul mercato. Anche

Olivier Giroud

è in scadenza ed è un profilo che l’Inter monitora da mesi, ma dopo non averlo preso a gennaio le sue quotazioni sono ora in calo. Ma, non rinnovando col Chelsea, mai direi mai”.