Mertens-Inter, Venerato: “Ad aprile si deciderà tutto. Ma il Napoli ha una fortuna”

Intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24, Ciro Venerato, noto giornalista, ha parlato così del futuro di Dries Mertens, obiettivo di mercato dell’Inter a parametro zero: “Rinnovo col Napoli? Situazione da zero a zero, il Napoli ci sta provando ma il calciatore continuo ad aspettare qualcosa di meglio dal punto di vista economico. La fortuna del club azzurro è che le squadre che si sono interessati a lui non sono arrivati ad offrire la cifra che l’attaccante chiede. Questo è un vantaggio. Ad aprile si deciderà tutto”.