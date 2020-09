Inter, perché Vidal non è ancora a Milano? La risposta è arrivata…da Siviglia

Quando arriva Arturo Vidal? Il centrocampista cileno, nelle speranze dell’Inter, doveva essere a Milano già all’inizio di questa settimana. In realtà, la trattativa tra l’ex juventino e il Barcellona per la risoluzione procede a rilento. Perché Vidal non è ancora arrivato a Milano?

Perché il Barcellona vuole che l’Inter replichi la trattativa condotta dal Siviglia per Rakitic: un indennizzo simbolico più una parte variabile a seconda dei risultati dell’Inter nella prossima stagione. Ottenuto questo dal Siviglia, il Barcellona lo vuole anche dall’Inter.

Ma Marotta non ci sente: vuole che Vidal arrivi a costo zero. E’ la condizione per fargli firmare il biennale (con opzione) da 6 milioni netti.