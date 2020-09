Inter-Vidal: il Barça ha un chiodo fisso, Marotta è stato chiaro. Ieri l’incontro Conte-Ausilio…

Continua il tira e molla in casa Barcellona su Arturo Vidal. Nonostante le indiscrezioni parlino di un’intesa trovata da giorni tra il cileno e il club catalano per svincolarsi, in realtà il presidente Bartomeu e i suoi collaboratori “hanno un chiodo fisso: ottenere dall’Inter un indennizzo, anche simbolico, dalla cessione del giocatore“.

La Gazzetta dello Sport riferisce le condizioni dettate dall’Inter, dopo aver trovato l’accordo col giocatore per un biennale sulla base di 6 milioni netti a stagione: “Beppe Marotta è stato molto chiaro con tutti sin dall’inizio: l’operazione si può chiudere solo a costo zero per il trasferimento“.

Intanto la Rosea rivela che ieri si è tenuto ad Appiano Gentile un summit tra il direttore sportivo Piero Ausilio e il tecnico nerazzurro Antonio Conte. Il diktat resta lo stesso: arrivi possibili solo in caso di cessioni. L’obiettivo del club è sfoltire la rosa, che per ora conta ancora 33 elementi.