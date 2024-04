Un'altra serata da ricordare. L'ennesima di una stagione che lo sta consacrando come uno dei talenti emergenti del calcio italiano. Alla sua prima esperienza "vera" nel calcio professionistico, Mattia Zanotti sta dimostrando tutte quelle qualità che chi frequenta gli ambienti dei settori giovanili e, più nello specifico, quello dell'Inter, già conoscevano da tempo. Il terzino classe 2003, che ha scelto di emigrare in Svizzera per mettersi alla prova lontano da casa e in un ambiente tutto nuovo, è stato il grande protagonista del successo per 5-1 del suo San Gallo contro l'Yverdon: prima ha segnato la rete del momentaneo 1-1 (secondo gol in campionato), poi ha fornito l'assist per il sorpasso.