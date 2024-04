“Amala”, ha scritto Zhang sulla marea arancione che abbraccia Frattesi, un messaggio dal doppio significato: lui c’è e vede lo scudetto che vale la seconda stella e il settimo trofeo della gestione Suning.

Steven partecipa quotidianamente alle riunioni e sta seguendo in prima persona la programmazione della prossima stagione a livello di budget per il mercato, i meeting del commerciale per il nuovo sponsor e le varie iniziative di merchandising, la questione stadio e la definizione della tournée in Cina.

La società sta studiando una serie di iniziative per festeggiare la seconda stella una traguardo storico.

Seppur a distanza, Zhang Jr continua ad interagire direttamente con squadra e dirigenza:

“Venerdì scorso, è stato il presidente il primo a fare al telefono gli auguri a Simone Inzaghi nel giorno in cui compiva 48 anni. Così come ha condiviso in chat con diversi uomini del management i reels della festa in campo dopo la rocambolesca vittoria di Udine”.

