Inter, Zhang: “Quando andremo via ci saranno nuove collezioni in sala trofei”

Altri stralci della lunga intervista rilasciata dal numero uno di viale della Liberazione a Sky Sport

Daniele Vitiello

Steven Zhang ai microfoni di Sky Sport è un fiume in piena. Il presidente dell'Inter ha parlato anche delle sfide cui deve far fronte il mondo del calcio. Queste le sue considerazioni: "L'industria dello sport, in particolare quella calcistica, anche per via del coronavirus, debba affrontare una innegabile competizione sul mercato. Se pensiamo ai dati, alla visibilità, il tempo che le persone trascorrono con il calcio sta diminuendo. Soprattutto con il Covid, senza tifosi allo stadio, l'esperienza cambia. Dobbiamo sempre evolverci e competere con i social e altri sport, per come la gente occupa il suo tempo. In particolare le giovani generazioni, con così tante cose da fare, videogiochi, Tik Tok.

In quanto società di intrattenimento dobbiamo sempre chiederci quali sono i prodotti da introdurre sul mercato, quali cambiamenti effettuare, miglioramenti e innovazioni. I 90 minuti non saranno più sufficienti. Futuri investitori vorranno vedere engagement oltre la singola partita, su altri canali, social, persino videogame da usare in altri Paesi nei quali non si può viaggiare come Stati Uniti e Cina. Dobbiamo essere innovativi e coraggiosi nel chiederci se il nostro prodotto sia abbastanza per i nostri tifosi.

SUPERLEGA - "Il modo migliore per trovare una soluzione è lavorare con FIFA e UEFA per arrivare al risultato di un format nelle competizioni che un giorno sia adatto a club grandi e piccoli e per tutti gli stakeholder del sistema calcio".

MILANO - "Milano rappresenta la moda, la creatività, il centro del mondo per la formazione di artisti e designer. L'Inter rappresenta la città o almeno metà di essa. Lavorare qua ormai da cinque anni , viaggiando avanti e indietro, è praticamente diventata casa mia. Vedere i tifosi di questa città così felici ha creato per me delle emozioni e una connessione molto profondi. L'Inter per noi non è solo un business, ma anche passione, connessione, scambio culturale tra paesi. Quando andremo via le persone saranno felici per la storia che abbiamo scritto per il club e guardando nella stanza dei trofei ci saranno molte nuove collezioni e le persone saranno fiere e felici del nostro percorso".