Sole 24 Ore – Investcorp, consorzio Bahrein per equity? Inter, se cambia proprietà occhi su…

Marco Macca

Come vi abbiamo riportato in questi giorni, Investcorp, fondo d'investimento del Bahrein, starebbe guardando con molto interesse all'Inter. Secondo il Sole 24 Ore, la società in mano a Mohammed Al Ardhi starebbe provando a formare un consorzio di investitori del Golfo Persico per l'operazione nerazzurra:

"Investcorp ha sondato la possibilità di raccogliere capitali tra investitori del Bahrein per costituire un consorzio, una sorta di «club deal» finalizzato all’operazione azionaria sul club. Investcorp mirerebbe a mettere insieme un consorzio con l’obiettivo di raccogliere capitali tra i 550 e i 650 milioni di dollari circa tra co-investitori. Si tratterebbe, secondo i rumors, dell’equity, cioè delle risorse proprie necessarie per l’operazione. La valutazione finale dell’Inter (come enterprise value) dovrebbe poi comprendere la posizione debitoria del club".

"In particolare, in caso di cambio di controllo, i riflettori sono puntati sulle clausole del bond da 415 milioni di euro, con scadenza 2027, emesso alcuni mesi fa per rifinanziare tutte le spese del club nerazzurro. Investcorp, ma anche altri possibili compratori finanziari, hanno analizzato nel dettaglio nei mesi scorsi la struttura necessaria, tra equity e debito, per una possibile transazione".

(Fonte: Il Sole 24 Ore)