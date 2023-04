Investcorp, passi avanti per l’Inter. C’è di più: “Possibile supporto di una cordata di…”

Dopo mesi di silenzio, tornano a girare negli ambienti vicino all'Inter voci su un possibile cambio di proprietà in vista. Sembra infatti che il fondo Investcorp, che qualche mese fa ha trattato il Milan, sia molto interessato e si stia muovendo per rilevare le quote del club nerazzurro. Spiega Il Giorno: "A distanza di un po’ di tempo viene riaccostato ai nerazzurri il nome di Investcorp, cordata del Bahrein che più o meno un anno fa fu ad un passo dall’acquisizione del Milan per una cifra molto vicina al miliardo e duecento milioni di euro.