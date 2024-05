La proprietà americana manterrà il management attuale che sta facendo benissimo e confermerà quasi in toto la squadra, dal tecnico ai giocatori.

Non ci saranno stravolgimenti nella gestione dell'Inter dopo il cambio di proprietà da Suning a Oaktree . La proprietà americana manterrà il management attuale che sta facendo benissimo e confermerà quasi in toto la squadra, dal tecnico ai giocatori.

"Non cambierà molto nel modello di gestione sul mercato, almeno stando alle prime indicazioni. La sessione estiva dovrà essere chiusa in equilibrio. Inzaghi potrebbe aver bisogno di un nuovo attaccante, di un nuovo esterno destro - e di fianco trattiamo la questione Dumfries -, forse di un nuovo difensore centrale, probabilmente di un nuovo portiere. Ma dovranno essere bravi l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio a fare i salti mortali, lavorando per un mercato creativo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.