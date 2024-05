Fin da quando ha acquisito il controllo dell'Inter, in tanti si sono chiesti per quanto tempo Oaktree Capital Managment manterrà la proprietà

Fin da quando ha acquisito il controllo dell'Inter , in tanti si sono chiesti per quanto tempo Oaktree Capital Managment manterrà la proprietà del club nerazzurro. Ecco le considerazioni della Gazzetta dello Sport:

"La partita ora passa in Lussemburgo dove un perito nominato dal tribunale darà un valore all’Inter per stabilire la quota che Oaktree dovrà aggiungere per chiudere così la partita".