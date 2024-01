Inzaghi a Inter TV: “Ragazzi esemplari, anche i subentrati: è così che si vincono le partite”

Esulta l' Inter dopo la vittoria contro il Napoli , esulta Simone Inzaghi che vince la sua quinta Supercoppa . Queste le parole del tecnico nerazzurro a Inter TV: "I ragazzi? Sono stati bravissimi. Farei un plauso al Napoli, erano in dieci e hanno lottato come dei leoni fino alla fine. Abbiamo pagato qualcosa, ma siamo sempre stati concentrati e abbiamo concesso poco al Napoli".

"Complimenti a me? Li condivido con i miei ragazzi che sono stati esemplari, con la nostra società che non ci ha mai fatto mancare nulla lavorando sempre per il bene dell'Inter e con questi meravigliosi tifosi che non ci hanno lasciato soli neanche qui in Arabia. Sanchez dietro le punte? I giocatori subentrati sono entrati molto bene, Sanchez e Arnautovic, Frattesi e Bisseck: complimenti a loro, è così che si vincono le partite. Ogni partita fa storia a sé. Abbiamo concesso un tiro a giro sul quale è stato bravo Sommer e poco di più. C'era un trofeo da alzare e avevo chiesto qualcosa in più ai ragazzi, che sono stati bravissimi a darlo fino alla fine", ha concluso mister Inzaghi.