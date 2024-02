L'Inter vince la prima delle due sfide di Champions League contro l'Atletico Madrid e lo fa con la giusta dose di sofferenza e pazienza. L'avversario ostico ha messo in difficoltà i nerazzurri che , nemmeno per un minuto, si sono scoraggiati. Della prestazione di questo grande gruppo ha parlato Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "Se mi aspettavo che l'Atletico giocasse questo tipo di partita? L'Atletico è una squadra fisica, tecnica che ti può creare sempre problemi. I ragazzi sono stati bravissimi. Potevamo fare un gol in più, ma è il calcio e l'avversario era di assoluto valore".