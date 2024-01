Inzaghi a Inter TV: “Ero tranquillo perché la squadra mi era piaciuta. Ho bisogno di tutti”

L'Inter conquista tre punti meritatissimi contro il Monza. Questa l'analisi di Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "Mi fa piacere come abbiamo disputato la gara. Bravi i ragazzi ad approcciare la gara nel migliore dei modi. Gara che era tutto fuorché semplice. Abbiamo lavorato molto bene in questi giorni, ero tranquillo perché la squadra mi era piaciuta in questi giorni".