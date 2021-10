Inter, Inzaghi vuole blindare la difesa: le nuove mosse in vista della Juventus

I nerazzurri hanno mantenuto la propria porta inviolata solamente in due occasioni in queste prime uscite stagionali

Il giorno delderby d'Italia è finalmente arrivato: l'Inter di Simone Inzaghi affronta questa sera a San Siro una Juventus in netta ripresa dopo un deludente inizio di stagione. Il primo obiettivo del tecnico nerazzurro, come scrive il Corriere dello Sport, è quello di blindare la difesa : "Porta inviolata con il Genoa, alla prima giornata di campionato. Clean sheet in casa dello Shakthar Donetsk, al secondo match di Champions. Per il resto, nelle altre 9 uscite stagionali, l'Inter ha sempre incassato almeno un gol, con il picco di 3, registrato proprio contro la Lazio. Ma non si tratta solo di reti concesse, in aggiunta ci sono troppe conclusioni, ripartenze o più in generali situazioni pericolose lasciate all'avversario di turno. È uno dei problemi da risolvere per Inzaghi, che non si è nascosto: anzi, l'ha denunciato giusto martedì dopo il primo successo europeo con lo Sheriff".

"Inzaghi ha garantito che, in questi giorni, alla Pinetina ha lavorato anche su questo aspetto. Tanto per cominciare, Bastoni dovrebbe riprendere il suo posto nel terzetto difensivo. Il resto lo farà l'atteggiamento in campo. [...] L'Inter contiana si era cementata proprio sulla ripresa, potendo poi sfruttare il gioco in profondità di Lukaku e Hakimi. Ma ora quei due non ci sono più. E, in particolare, in attacco, non c'è più un elemento come il belga, devastante in campo aperto. C'è Dzeko al suo posto, efficacissimo davanti alla porta avversaria, ma anche portato ad accorciare e ad appoggiare la manovra. Tutta la squadra, quindi, deve stare più alta per sviluppare un gioco più palleggiato e di possesso. La conseguenza, però, è avere tanto spazio dietro la linea difensiva. Insomma, i rischi sono quasi obbligati. Per ridurli al minimo occorre affinare le coperture preventive e avere un centrocampo più attento in fase di non possesso".