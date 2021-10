Inter-Juve, le probabili formazioni: un solo dubbio per Inzaghi, due favoriti sulle fasce

Sbagliare non è un'opzione considerabile, dato che perdere punti potrebbe significare veder scappare (forse troppo) quelle davanti

Se Allegri recupera Dybala almeno per la panchina (ma dovrà fare a meno di Kean e Rabiot), Simone Inzaghi avrà come unica defezione Joaquin Correa, che ha lasciato oggi il ritiro di Appiano e che non sarà dunque a disposizione per il match. Per il resto, Darmian e Perisic sono i favoriti per giocare titolari sulle fasce. In difesa ritorna Bastoni, mentre resta un dubbio a centrocampo: accanto a Barella e Brozovic, infatti, si giocano un posto Calhanoglu, Vidal e Vecino. Ecco le probabili formazioni di Inter-Juventus: