"A fine partita, mentre in tribuna stampa si commuove anche Roberto Scarpini, che pure in 32 anni di telecronache nerazzurri ne ha viste di tutti i colori, Simone festeggia sobriamente con i suoi ragazzi cui lascia come al solito la scena. Ma prima Pavard lo cerca per rovesciargli in testa una bottiglietta d’acqua e lui non ha più lo scatto di una volta per smarcarsi in tempo. Così come quando lo scatenato Arnautovic lo blocca e invoca l’aiuto dei compagni per portarlo in trionfo, lui alla fine si rassegna a farsi lanciare in aria nel giubilo generale. L’argine è rotto, Inzaghi anche sul pullman che a passo d’uomo fende la marea in festa si lascia andare definitamente. Indossata come tutti la maglietta celebrativa, sta seduto a cavalcioni della ringhiera, saluta la folla e canta a squarciagola. Dumfries è tarantolato e indossa una maschera con la faccia dell’allenatore. Simone lo abbraccia, ride a crepapelle e poi si traveste... da se stesso. Un Inzaghi scatenato anche nel riprendere col cellulare il bagno di folla che circonda i due pullman nerazzurri e nel cantare i vari cori. Poi l’apoteosi in Duomo, con un popolo ai suoi piedi", racconta Gazzetta.