Lunga giornata di festa in casa nerazzurra e a margine della bella serata in piazza Duomo è stato raggiunto dai microfoni di Pressing il direttore generale dell'Inter, Beppe Marotta. Queste le sue parole: "Una serata splendida con un traguardo storico e gratificante per noi dell'Inter. E' importante vincere e vincere è sempre bello, non avevo mai partecipato ad una manifestazione del genere ed è stato molto bello. Massima fiducia sul mercato in Ausilio e Baccin poi insieme prenderemo delle decisioni e lo abbiamo fatto sempre con molto coraggio operando in entrata e uscita al meglio perseguendo la sostenibilità. In questa stagione abbiamo dato al mister 12 giocatori nuovi ben amalgamati dal tecnico.