Inzaghi: “Inter, vogliamo altre vittorie. Società importante alle spalle, ci stiamo già muovendo”

Nel calcio non bisogna mai fermarsi e adesso come ho detto ho una società importante alle spalle che si sta già muovendo per far sì che le cose possano sempre migliorare, ci saranno ancora più gare e il Mondiale per Club, dovremo essere bravi a farci trovare pronti. Al giorno d’oggi bisogna sempre guardare avanti, sappiamo ciò che abbiamo fatto in questo percorso di tre anni, ma vogliamo sempre migliorarci e speriamo di regalare ancora vittorie ai tifosi che se le meritano.